Вместо брусчатки помощь ВСУ: Измаильский район передал 22 млн грн в областной бюджет Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Пять громад Измаильского района Одесской области направили 22 млн 232 тысяч грн на нужды военных, передает УНН.
Детали
Соответствующую рекомендацию все районы области получили от председателя Одесской ОГА Олега Кипера.
"По результатам мониторинга расходов местных бюджетов на мероприятия и работы по территориальной и военной обороне установлена неравномерность обеспечения соответствующими финансовыми ресурсами военных формирований Вооруженных сил Украины. Такие подходы к распределению не обеспечивают неотложных потребностей формирований территориальной обороны и Вооруженных сил Украины на юге страны. В настоящее время существует необходимость обеспечения материально - технической базы Вооруженных сил Украины”, - указано в письме Кипера.
Главам районов поручено промониторить бюджеты и передать излишние средства в областной бюджет для централизованного и подконтрольного финансирования Вооруженных сил Украины.
По данным местного издания «Юг.Today» в частности, Ренийская община выделила на нужды Вооруженных Сил Украины 11,3 млн грн, Суворовская ТГ – 4,5 млн грн, Сафьяновская община – 2,7 млн грн, Килийская ТГ – 2 млн 30 тыс. грн, Вилковская община – 1,702 млн. грн.
В ближайшее время будет обнародована сумма субвенции в поддержку территориальной обороны и Вооруженных Сил Украины от города Измаил. Решение о передаче средств из местного бюджета в областной принято на днях, 15 августа. Готовятся нормативные документы по передаче субвенции.
Напомним, Килийское общество Одесщины передало 2 млн 30 тысяч на нужды ВСУ.