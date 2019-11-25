Замах на вбивство у Харкові: авто підозрюваних знайшли спаленим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Харкові знайшли спаленим автомобіль Opel Vectra з іноземною реєстрацією, який належав підозрюваним у підриві машини при замаху на вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події. Автомобіль майже повністю знищений вогнем. Його оглядають експерти", - сказано у повідомленні.
На даний час встановлюються всі обставини події. Розшук осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, триває.
Нагадаємо, у Харкові, на вулиці Чайковського, вибухнув автомобіль Toyota Camry. Повідомлялося, що причетні до злочину, можуть пересуватись на автомобілі Opel Vectra синього кольору з державними знаками європейської реєстрації. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.