У центрі Харкова вибухнула машина

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Харкові, на вулиці Чайковського, вибухнув автомобіль “Toyota Camry”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

“Інформація про подію надійшла до поліції 25 листопада близько 10:13. Заявник повідомив, що біля будинку по вулиці Чайковського вибухнув автомобіль „Toyota Camry“ . На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Харківській області та відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічного управління та співробітники ДСНС”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто з громадян не постраждав. Механічні ушкодження отримали автівки, що знаходилися в епіцентрі вибуху.

“Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватись на автомобілі “Opel Vectra” синього кольору з державними знаками європейської реєстрації. Наказом начальника Головного управління ГУНП в Харківській області по Харкові та області введена поліцейська операція “Перехоплення”, — повідомили у поліції.

Так, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюються всі обставини події. Здійснюється комплекс заходів, направлений на виявлення та затримання причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа біля зоопарку.

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