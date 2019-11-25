У центрі Харкова вибухнула машина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Харкові, на вулиці Чайковського, вибухнув автомобіль “Toyota Camry”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Інформація про подію надійшла до поліції 25 листопада близько 10:13. Заявник повідомив, що біля будинку по вулиці Чайковського вибухнув автомобіль „Toyota Camry“ . На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Харківській області та відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічного управління та співробітники ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ніхто з громадян не постраждав. Механічні ушкодження отримали автівки, що знаходилися в епіцентрі вибуху.
“Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватись на автомобілі “Opel Vectra” синього кольору з державними знаками європейської реєстрації. Наказом начальника Головного управління ГУНП в Харківській області по Харкові та області введена поліцейська операція “Перехоплення”, — повідомили у поліції.
Так, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
На даний час встановлюються всі обставини події. Здійснюється комплекс заходів, направлений на виявлення та затримання причетних до злочину осіб.
Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа біля зоопарку.