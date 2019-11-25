Покушение на убийство в Харькове: авто подозреваемых нашли сожженным

"Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись с места происшествия. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления продолжается.

Напомним, в Харькове, на улице Чайковского, взорвался автомобиль Toyota Camry. Сообщалось, что причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.