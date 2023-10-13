Залужний вперше поговорив з новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США

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«Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани», - написав Залужний.

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Сторони, як повідомляється, обговорили нагальні потреби Збройних сил України, а саме засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. А також порушили питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.

Нагадаємо

21 вересня у Конгресі США більшістю голосів затвердили на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів кандидатуру президента Джо Байдена - колишнього військового льотчика, генерала ВПС США Чарльза Брауна.

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