Сенат США затвердив генерала Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сенат США більшістю голосів затвердив на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів кандидатуру президента Джо Байдена - колишнього військового льотчика, генерала ВПС США Чарльза Брауна. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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"Сенат підтримав кандидатуру президента Джо Байдена на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів 83 голосами проти 11", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше законодавці не могли затвердити Брауна і ще кількох кандидатів на вищі посади у військовому керівництві країни у зв'язку з опозицією з боку одного сенатора-республіканця.
Браун - колишній військовий льотчик, чий досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні стане в пригоді Вашингтону на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Китаєм.
Він стане другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла, призначеного на цю посаду Джорджем Бушем-молодшим 20 років тому.
Доповнення
Міністр оборони України Рустем Умеров привітав генерала Марка Міллі із завершенням його перебування на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів США.