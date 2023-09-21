Сенат США утвердил генерала Чарльза Брауна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сенат США большинством голосов утвердил на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов кандидатуру президента Джо Байдена - бывшего военного летчика, генерала ВВС США Чарльза Брауна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Цитата
"Сенат поддержал кандидатуру президента Джо Байдена на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов 83 голосами против 11", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее законодатели не могли утвердить Брауна и еще нескольких кандидатов на высшие должности в военном руководстве страны в связи с оппозицией со стороны одного сенатора-республиканца.
Браун - бывший военный летчик, чей опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе пригодится Вашингтону на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.
Он станет вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, назначенного на эту должность Джорджем Бушем-младшим 20 лет назад.
Дополнение
Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил генерала Марка Милли с завершением его пребывания на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США.