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Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті та підготовку щодо подальших дій

Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті та підготовку щодо подальших дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, пише УНН з посиланням на його Телеграм-канал.

Цитата

“Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій. Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал». Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба”, – повідомив Залужний.

Деталі

Окрім цього, сторони обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Домовилися співпрацювати і надалі.

Залужний також привітав генерала Міллі та американських військових з прийдешнім святом - Національним днем Збройних Сил США.

Доповнення

7 травня Залужний зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони обговорили ситуацію на передовій, а також військове посилення.

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