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Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте и подготовку к дальнейшим действиям

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, пишет УНН со ссылкой на его Телеграмм-канал.

Цитата

“Детально проинформировал об обстановке на основных направлениях фронта. Продолжаем вести оборонительную операцию и подготовку к дальнейшим действиям. Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами различных типов, в частности аэробаллистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете - дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба”, – сообщил Залужный.

Детали

Кроме этого, стороны обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности. Договорились сотрудничать и в дальнейшем.

Залужный также поздравил генерала Милли и американских военных с наступающим праздником - Национальным днем Вооруженных Сил США.

Дополнение

7 мая Залужный встретился с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером. Стороны обсудили ситуацию на передовой, а также военное усиление.

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