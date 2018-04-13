"Зальцбург" вибив кривдника "Динамо" у чвертьфіналі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Австрійський “Зальцбург” продовжив вибивати іменитих супротивників на шляху до трофею Ліги Європи. На цей раз був повержений італійський “Лаціо”, передає кореспондент УНН.
Наприкінці тайму Іммобіле змарнував чудову нагоду аби змінити цифри на табло, не перегравши голкіпера суперника при виході один на один. Проте свою нагоду бомбардир “орлів” реалізував на старті наступної половини. Іммобіле вибіг із-за спин захисної австрійської ланки і надіслав м’яч під хрестовину — 0:1.
Загальний результат став 5:2 на користь римлян, однак надалі ситуація на полі кардинально змінилася. Через хвилину Даббур увірвався у карну зону “бьянкочелесті” та після невеликого рикошету відправив м’яч у сітку. Путівку до 1/2 фіналу “Зальцбургу” принесла напрочуд активна п’ятихвилинка — з 72 по 77 хвилини. Саме в цей проміжок часу чинний чемпіон Австрії відправив у ворота Стракоши ще три м’ячі (Хайдера, Хван Хі Чхан і Лайнер) — 4:1 і 6:5 на користь “Зальцбурга” за підсумками двох ігор.
Варто відзначити, що путівку до півфіналу також отримав лондонський “Арсенал”, який зіграв внічию з “ЦСКА” 2:2 (перша гра 4:1) і французький “Марсель”, який вибив зі змагань “РБ Лейпциг” — 5:2, 0:1.
Нагадаємо, що саме “Лаціо” не дозволив київському “Динамо” пройти до чвертьфіналу ЛЄ.