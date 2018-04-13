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"Зальцбург" выбил обидчика "Динамо" в четвертьфинале Лиги Европы

"Зальцбург" выбил обидчика "Динамо" в четвертьфинале Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 9209 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Австрийский “Зальцбург” продолжил выбивать именитых противников на пути к трофею Лиги Европы. На этот раз был повержен итальянский “Лацио”, передает корреспондент УНН.

В конце тайма Иммобиле потерял прекрасную возможность чтобы изменить цифры на табло, а не переиграв голкипера соперника при выходе один на один. Однако свою возможность бомбардир “орлов” реализовал на старте следующей половины. Иммобиле выбежал из-за спин защитной австрийской звена и послал мяч под крестовину — 0:1.

Общий результат стал 5:2 в пользу римлян, однако в дальнейшем ситуация на поле кардинально изменилась. Через минуту Даббур ворвался в штрафную “бьянкочелести” и после небольшого рикошета отправил мяч в сетку. Путевку в 1/2 финала “Зальцбургу” принесла удивительно активная пятиминутка — с 72 по 77 минуты. Именно в этот промежуток времени действующий чемпион Австрии отправил в ворота Стракоша еще три мяча (Хайдера, Хван Хи Чхан и Лайнер) — 4:1 и 6:5 в пользу “Зальцбурга” по итогам двух игр.

Стоит отметить, что путевку в полуфинал также получил лондонский “Арсенал”, который сыграл вничью с “ЦСКА” 2:2 (первая игра 4:1) и французский “Марсель”, который выбил из соревнований “СБ Лейпциг” — 5:2, 0:1.

Напомним, что именно “Лацио” не позволил киевскому “Динамо” пройти в четвертьфинал ЛЕ.

Украинские Национальные Новости

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