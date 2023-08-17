“Залізний нардеп” став татком
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. “Залізний нардеп” Ярослав Железняк став татком. Про батьківство він повідомив на своїх сторінках у соцмережах, передає УНН.
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“Синку, ти народився в найважчі часи для нашої Держави. Але попереду на тебе чекають її найкращі часи. Ти носиш імʼя мого батька, будь гідний його) З появою на Світ, Іване Ярославовичу)”, — привітав малюка із народженням Ярослав Железняк.
Деталі
Мама малюка Ольга Коваль теж у політиці. Железняк пожартував на цю тему у своєму дописі. Мовляв, хоч обоє батьків немовляти депутати — мандат він автоматично не отримає:
“ні, дитині народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається. Все сам — нічого сидіти на шиї у батьків)))”.
Додатково
Ярослав Железняк — депутат партії “ГОЛОС”, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Його дружина Ольга Коваль — нардепка від “Слуги народу”. Входить до міжфракційного об’єднання Дмитра Разумкова “Розумна політика”.
Депутати одружились у березні цього року.