"Железный нардеп" стал папой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. “Железный нардеп” Ярослав Железняк стал папой. Об отцовстве он сообщил на своих страницах в соцсетях, передает УНН.
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“Сынок, ты родился в самые тяжелые времена для нашего Государства. Но впереди тебя ждут его лучшие времена. Ты носишь имя моего отца, будь достоин его) С появлением на свет, Иван Ярославович)”, — поздравил малыша с рождением Ярослав Железняк.
Детали
Мама малыша Ольга Коваль тоже в политике. Железняк пошутил на эту тему в своей заметке. Мол, хоть оба родителя младенца депутаты — мандат он автоматически не получит:
“нет, ребенку рожденному у двух депутатов, автоматически мандат не выдается. Все сам — нечего сидеть на шее у родителей)))”.
Дополнительно
Ярослав Железняк — депутат партии “ГОЛОС”, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Его жена Ольга Коваль — нардеп от “Слуги народа”. Входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова “Разумная политика”.
Депутаты поженились в марте этого года.