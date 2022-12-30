"Залежно від ситуації": радбез білорусі не виключає нарощування спільного угруповання з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. російська федерація та республіка білорусь прийматимуть рішення про нарощування спільного угруповання військ "залежно від ситуації". Про це в інтерв'ю білоруським ЗМІ заявив секретар білоруської ради безпеки олександр вольфович, повідомляє УНН.
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"Розгортання угруповання на території білорусі йде за раніше затвердженим планом. На сьогодні воно достатнє і адекватне ситуації, що складається. Безумовно, залежно від динаміки ситуації, будуть прийматися відповідні рішення про подальше його нарощування в тому складі, який гарантовано остудить будь-які "гарячі голови", - заявив вольфович.
Додамо
У жовтні росЗМІ повідомляли, що білорусь та росія домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ".
За даними Генштабу, на білоруських полігонах зараз перебуває до 11 тис. особового складу. На сьогодні угруповання російських військ, яке розгорнуто в білорусі, у брянській та курскій областях росії вдвічі менше того, що було задіяно для наступу на Київ у лютому.