"В зависимости от ситуации": совбез беларуси не исключил наращивания совместной группировки с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российская федерация и республика беларусь будут принимать решение о наращивании совместной группировки войск "в зависимости от ситуации". Об этом в интервью белорусским СМИ заявил секретарь белорусского совета безопасности александр вольфович, передает УНН.
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"Развертывание группировки на территории беларуси идет по ранее утвержденному плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации, будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантировано остудит любые "горячие головы", - заявил вольфович.
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В октябре росСМИ сообщали, что беларусь и россия договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск".
По данным Генштаба, на белорусских полигонах сейчас находится до 11 тыс. личного состава. На сегодняшний день группировка российских войск, которая развернута в беларуси, в брянской и курской областях рф вдвое меньше того, что было задействовано для наступления на Киев в феврале.