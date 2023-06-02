Закрите укриття у Києві: сьогодні або завтра будуть оголошені підозри

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“Попередньо, станом на вчора, 4 особи затримані в рамках Кримінального процесуального кодексу, а саме за статтею 208. Очікуємо, що сьогодні або завтра будуть пред’явлені підозри”, – заявив Ахрамєєв.

Деталі

Він додав, що розглядається три основні кримінальні провадження: службова недбалість (загрожує до 5 років в'язниці), залишення в небезпеці (загрожує до 8 років позбавлення волі), порушення законів та звичаїв ведення війни, яке розслідує СБУ.

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Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянському районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці. Мер міста Віталій Кличко заявляв, що слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.

Як стало відомо УНН, у двох департаментах Київської міської державної адміністрації проводилися слідчі дії.

У межах розслідування трагедії, коли через падіння уламків ворожої ракети загинули люди, які не змогли потрапити до укриття, затримано чотирьох осіб.