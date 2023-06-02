Закрытое укрытие в Киеве: сегодня или завтра будут объявлены подозрения

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“Предварительно, по состоянию на вчера, 4 человека задержаны в рамках Уголовного процессуального кодекса, а именно по статье 208. Ожидаем, что сегодня или завтра будут предъявлены подозрения”, – заявил Ахрамеев.

Детали

Он добавил, что рассматривается три основных уголовных производства: служебная халатность (грозит до 5 лет тюрьмы), оставление в опасности (грозит до 8 лет лишения свободы), нарушение законов и обычаев ведения войны, которое расследует СБУ.

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Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице. Мэр города Виталий Кличко заявлял, что следствие устанавливает, открытым ли было укрытие.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Как стало известно УНН, в двух департаментах Киевской городской государственной администрации проводились следственные действия.

В рамках расследования трагедии, когда из-за падения обломков вражеской ракеты погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие, задержаны четыре человека.