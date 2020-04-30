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Закордонні гості не відмовлялися приїхати на парад Перемоги в Росії у нові терміни – Лавров

Закордонні гості не відмовлялися приїхати на парад Перемоги в Росії у нові терміни – Лавров

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Ніхто із закордонних гостей не висловив наміру відмовитися від приїзду в Москву на парад Перемоги, коли буде призначено нову дату. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ніхто із закордонних гостей поки не висловив наміру відмовитися від планів приїхати в Москву на парад, коли будуть призначені його нові дати, - сказав Лавров.

За його словами, усі запрошені закордонні гості - глави держав, урядів, а також велика група закордонних ветеранів Великої Вітчизняної війни, другої світової війни - висловили розуміння того рішення, яке було оголошено в середині квітня президентом Володимиром Путіним про необхідність перенесення параду, який в повному обсязі обов'язково відбудеться, як було підкреслено, в цьому році.

"Ми виходимо з того, що всі гості, які вже підтвердили свою участь, коли парад планувався на 9 травня, звичайно ж, розглянуть можливість прибути в Москву в нову дату", - підкреслив міністр.

Лавров додав, що День Перемоги буде гідно відзначатися у всіх російських закордонних установах з урахуванням епідеміологічної обстановки.

"Звичайно, в День Перемоги так чи інакше пройдуть заходи, присвячені пам'яті тих, хто воював з фашизмом. Ми доручили нашим закордонних установ, послам, генеральним консулам організувати з урахуванням вимог місцевих епідеміологічних влад, з урахуванням епідеміологічної обстановки відвідування меморіалів на честь радянських воїнів, які пали на полях битв Другої світової війни. Поховання будуть, як завжди, підтримуватися в належному стані", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Путін переніс парад Перемоги у Москві через COVID-19.

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