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Зарубежные гости не отказывались приехать на парад Победы в России в новые сроки - Лавров

Зарубежные гости не отказывались приехать на парад Победы в России в новые сроки - Лавров

Киев  •  УНН

 • 17108 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Никто из иностранных гостей не выразил намерения отказаться от приезда в Москву на парад Победы, когда будет назначена новая дата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Никто из иностранных гостей пока не выразил намерения отказаться от планов приехать в Москву на парад, когда будут назначены его новые даты, - сказал Лавров.

По его словам, все приглашенные зарубежные гости - главы государств, правительств, а также большая группа иностранных ветеранов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны - выразили понимание того решения, которое было объявлено в середине апреля президентом Владимиром Путиным о необходимости переноса парада, который в полном объеме обязательно состоится, как было подчеркнуто, в этом году.

"Мы исходим из того, что все гости, которые уже подтвердили свое участие, когда парад планировался на 9 мая, конечно же, рассмотрят возможность прибыть в Москву в новую дату", - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что День Победы будет достойно отмечаться во всех российских зарубежных учреждениях с учетом эпидемиологической обстановки.

"Конечно, в День Победы так или иначе пройдут мероприятия, посвященные памяти тех, кто воевал с фашизмом. Мы поручили нашим загранучреждений, послам, генеральным консулам организовать с учетом требований местных эпидемиологических властей, с учетом эпидемиологической обстановки посещения мемориалов в честь советских воинов, павших на полях сражений Второй мировой войны. Захоронение будут, как всегда, поддерживаться в надлежащем состоянии", - отметил министр.

Напомним, Путин перенес парад Победы в Москве из-за COVID-19.

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