Зарубежные гости не отказывались приехать на парад Победы в России в новые сроки - Лавров

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Никто из иностранных гостей не выразил намерения отказаться от приезда в Москву на парад Победы, когда будет назначена новая дата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.