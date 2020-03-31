Законопроект про забезпечення лікування COVID-19 направлено на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Законопроект № 3268 про забезпечення лікування коронавірусу, який вчора був прийнятий Радою, підписаний головою ВРУ Дмитром Разумковим та направлений на підпис Президенту Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку ВРУ.
“Направлено на підпис Президенту”, — йдеться на сайті ВРУ.
Окрім того, на підпис Зеленському направлений законопроект № 3277 щодо роботи комітетів ВР у дистанційному режимі.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону № 3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби.
Потім Голові ВР Дмитру Разумкову доручили невідкладно підписати ухвалені законопроекти та направити на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.