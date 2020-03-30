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Разумкову доручили невідкладно підписати ухвалені сьогодні законопроекти

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Голові ВР Дмитру Разумкову доручили невідкладно підписати ухвалені сьогодні законопроекти та направити на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Доручити голові ВР невідкладно підписати ухвалені сьогодні Верховною Радою України акти і негайно направити їх Президентові України”, — сказав перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону № 3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби.

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