Разумкову поручили безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78112 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92192 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100859 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100255 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107875 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94783 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103945 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106254 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131247 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130380 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Разумкову поручили безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

Разумкову поручили безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

Киев  •  УНН

 • 13618 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Председателю ВР Дмитрию Разумкова поручили безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Поручить председателю ВР безотлагательно подписать принятые сегодня Верховной Радой Украины акты и немедленно направить их Президенту Украины", - сказал первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.

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