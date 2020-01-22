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Законопроект про створення Фонду розвитку підприємництва офіційно опубліковано

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Законопроект про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, який був внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, офіційно опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України" від 22 січня, повідомляє УНН.

Законопроект про створення Фонду розвитку підприємництва офіційно опубліковано

Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Законопроектом передбачається збільшити надходження до спеціального фонду Державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

Окрім того, підписання закону прокоментували у Офісі Президента.

"Зміни передбачають виділення 2 млрд грн для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу. Програма дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну справу та створити тисячі робочих місць вже у 2020 році", - повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили 14 січня в цілому проект закону про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

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