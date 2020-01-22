Законопроект про створення Фонду розвитку підприємництва офіційно опубліковано
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Законопроект про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, який був внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, офіційно опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України" від 22 січня, повідомляє УНН.
Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Законопроектом передбачається збільшити надходження до спеціального фонду Державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".
Окрім того, підписання закону прокоментували у Офісі Президента.
"Зміни передбачають виділення 2 млрд грн для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу. Програма дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну справу та створити тисячі робочих місць вже у 2020 році", - повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили 14 січня в цілому проект закону про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.