Законопроект о создании Фонда развития предпринимательства официально опубликован

Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Законопроектом предполагается увеличить поступления в специальный фонд Государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Кроме того, подписание закона прокомментировали в Офисе Президента.

"Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса. Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", - сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Напомним, парламентарии приняли 14 января в целом проект закона о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства, внесенный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.