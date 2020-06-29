Законопроект про опозицію можуть внести на розгляд Ради восени - Стефанчук

"Це перший варіант, який буде на обговорення. Бо ми теж хочемо його обговорити широко. І ми хочемо зробити, щоб цей законопроект був надзвичайно ґрунтовним і не міг бути підданий змінам. Тому що ми чудово усвідомлюємо, що хтось сьогодні є влада, а завтра опозиція", – сказав він.

За словами Стефанчука, "для мене є важливим – це, по-перше, закріплення каталогу прав опозиції, а по-друге, створення гарантій, щоб ці речі не змінилися незалежно від того, яка буде влада".

За його словами, у владній партії зараз розглядають як один із варіантів – внесення до "тіла" Конституції положення, що закон про опозицію і зміни до нього ухвалюють 300 голосами.

"Один із таких варіантів зараз на робочій групі ми розглядаємо для того, щоб жодна подальша влада не мала наміру змінити цього положення, – 300 голосами", – сказав він.

"Це один із варіантів, який ми обговорюємо. Я вважаю, що він міг би бути нормальним чинником для стабільності саме цього закону", – додав Руслан Стефанчук.

Законопроекти про опозицію подавалися останніми роками до Верховної Ради України вже не раз, але жоден із них досі не був ухвалений.

Нагадаємо, у ВР почали роботу над законопроектом про опозицію.