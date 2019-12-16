Законопроект про гральний бізнес завтра може з'явитися у порядку денному ВР - Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Законопроект про гральний бізнес завтра вранці буде розглядатися на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Якщо рішення буде позитивним – завтра він з’явиться в порядку денному. Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами Кравчук, ще одне важливе питання – виведення з тіні грального бізнесу і переведення його в формат розваги для багатіїв, а не способу наживи на ігроманах.
"Законопроект про гральний бізнес завтра вранці буде розглядатися на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Якщо рішення буде позитивним – завтра він з’явиться в порядку денному", - зазначила заступник голови депутатської фракції.
За її словами у "Слузі народу" готуються до останнього в цьому році турботижня.
Раніше Кравчук повідомила, що 16 грудня засідання фракції "Слуги народу" проходило з одним питанням порядку денного – запровадження ринку землі.