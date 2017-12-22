Закон про аудиторську діяльність підвищує вимоги до аудиторів – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Закон “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” не звужує поле діяльності працівників цієї професії. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України від фракції ББП Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.
“Важливо, що вчора ми все ж таки прийняли в другому читанні і в цілому закон, який, я сподіваюся, у січні місяці підпише Президент та спікер, про аудиторську діяльність. Виходячи з того, як проходив цей закон, говорить про те, що коли іде мова про глобальні зміні — цього не хочуть і ті, кого він стосується, так і професійне середовище. Тепер потрібно буде перенавчатися, отримати перекваліфікацію. Для того, щоб роботі аудиторів довіряли, вони повинні відповідати жорстким критеріям, які існують в країнах Заходу. Нічого в нашому законі, що могло би зменшувати сферу діяльності цієї професії, нема”, — підкреслила Н.Южаніна.
Нагадаємо, парламент ухвалив закон “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, згідно з яким приводяться норми національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність з законодавством ЄС.