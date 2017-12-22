Закон об аудиторской деятельности повышает требования к аудиторам - нардеп

“Важно, что вчера мы все же приняли во втором чтении и в целом закон, который, я надеюсь, в январе месяце подпишет Президент и спикер, об аудиторской деятельности. Исходя из того, как проходил этот закон, говорит о том, что когда идет речь о глобальных изменениях — этого не хотят и те, кого он касается, так и профессиональная среда. Теперь нужно будет переучиваться, получить переквалификацию. Для того, чтобы работе аудиторов доверяли, они должны соответствовать жестким критериям, которые существуют в странах Запада. Ничего в нашем законе, что могло бы уменьшать сферу деятельности этой профессии, нет”, — подчеркнула Н.Южанина.

Напомним, парламент принял закон “Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности”, согласно которому приводятся нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством ЕС.