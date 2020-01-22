Закликав інвестувати в Україну: Гончарук у Давосі зустрівся з прем‘єр-міністром Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся у Давосі із прем‘єр-міністром Фінляндії Санною Марін та закликав Фінляндію інвестувати в Україну. Про це він написав у своєму Тelegram-каналі, передає УНН.
"Два наймолодші Прем‘єр-міністри світу на одному фото. Перша зустріч у межах робочого візиту в Давос — із Прем‘єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін. Остання зустріч на рівні Урядів країн відбулася ще 5 років тому", - написав він.
Гончарук також зазначив, що Фінсько-український трастовий Фонд стимулює співпрацю двох країн у цьому напрямку.
"Україна — один із найбільших ринків, що розвиваються. Закликав Фінляндію інвестувати в Україну. Ми цінуємо підтримку Фінляндії у впровадженні енергоефективних рішень в Україні. Фінсько-український трастовий Фонд стимулює співпрацю двох країн у цьому напрямку", - додав Олексій Гончарук.
Прем’єр-міністр України також обговорили й співпрацю в освітній сфері.
"Обговорили посилення співпраці й в освітній сфері, зокрема, в рамках проекту «Фінська підтримка реформи української школи». Проект спрямований на реформування системи шкільної та професійно-технічної освіти в Україні. Реформа шкільної освіти — один із пріоритетних напрямів фінської допомоги Україні", - відмітив Гончарук.
Окрім того, він подякував Фінляндії за підтримку України.
"Дякую Фінляндії за непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за незмінну позицію щодо санкцій, накладених на РФ через збройну агресією проти України", - підсумував Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, Прем’єр Олексій Гончарук перебуватиме з дводенним робочим візитом - 22-23 січня - у Давосі.
Так, 21 січня в Давосі стартував 50-й Всесвітній економічний форум, і перший день вже встиг порадувати учасників і допитливих глядачів цікавими подіями.