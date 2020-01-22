Призвал инвестировать в Украину: Гончарук в Давосе встретился с премьер-министром Финляндии

"Два самых молодых Премьер-министра мира на одном фото. Первая встреча в рамках рабочего визита в Давос - с Премьер-министером Финляндии Санни Марин. Последняя встреча на уровне правительств стран состоялась еще 5 лет назад", - написал он.

Гончарук также отметил, что Финско-украинский трастовый Фонд стимулирует сотрудничество двух стран в этом направлении.

"Украина - один из крупнейших развивающихся рынков. Призвал Финляндию инвестировать в Украину. Мы ценим поддержку Финляндии во внедрении энергоэффективных решений в Украине. Финско-украинский трастовый Фонд стимулирует сотрудничество двух стран в этом направлении", - добавил Алексей Гончарук.

Премьер-министр Украины также обсудили и сотрудничество в образовательной сфере.

"Обсудили усиления сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине. Реформа школьного образования - одно из приоритетных направлений финской помощи Украине", - отметил Гончарук.

Кроме того, он поблагодарил Финляндию за поддержку Украины.

"Благодарю Финляндию за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за неизменную позицию в отношении санкций, наложенных на РФ из-за вооруженной агрессии против Украины", - подытожил Премьер.

Напомним, Премьер Алексей Гончарук будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе.

Так, 21 января в Давосе стартовал 50-й Всемирный экономический форум, и первый день уже успел порадовать участников и любознательных зрителей интересными событиями.