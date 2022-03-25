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Заклик до примирення з рф: Веніславський пояснив у якому разі нардепам загрожує кримінальна відповідальність

Київ • УНН

 • 109428 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Підставою для кримінального переслідування може стати, якщо буде встановлено, що народні депутати якимось чином сприяли порушенню територіальної цілісності, державному суверенітету України. Про це заявив представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Заклик до примирення з рф: Веніславський пояснив у якому разі нардепам загрожує кримінальна відповідальність

На запитання, що буде з депутатами які закликали до примирення або введення війск рф, Веніславський відповів: "Якщо дії народних депутатів, якщо ми говорим про народних депутатів України, конкретних народних депутатів, буде встановлено, що вони дійсно якимось чином сприяли порушенню територіальної цілісності, державного суверенітету України, то це може бути підставою для кримінального переслідування".

Деталі

За його словами, це вже питання переходить в площину саме кримінального провадження органів досудового розслідування.

"Офіс Генпрокурора який здійснює процесуальне керівництво, Державне бюро розслідувань мають реєструвати кримінальне провадження. Якщо воно буде встановлено, то це вже є наслідком відповідного покарання", - зазначив Веніславський.

Доповнення

Опубліковано указ глави держави про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій".

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