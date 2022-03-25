Призыв к примирению с рф: Вениславский объяснил в каком случае нардепам грозит уголовная ответственность

На вопрос, что будет с депутатами, которые призвали к примирению или введение войск рф, Вениславский ответил: "Если действия народных депутатов, если мы говорим о народных депутатах Украины, конкретных народных депутатов, будет установлено, что они действительно каким-то образом способствовали нарушению территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, то это может быть основанием для уголовного преследования".

Детали

По его словам, это уже вопрос переходит в плоскость именно уголовного производства органов досудебного расследования.

"Офис Генпрокурора который осуществляет процессуальное руководство, Государственное бюро расследований должны регистрировать уголовное производство. Если оно будет установлено, то это уже является следствием соответствующего наказания", - отметил Вениславский.

Дополнение

Опубликован указ главы государства о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О приостановлении деятельности отдельных политических партий".