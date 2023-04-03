Захворюваність на COVID у столиці на рівні 1,2 тис. випадків на тиждень

Деталі

Серед захворілих: 774 жінки віком від 18 до 94 років та 460 чоловіків від 18 до 91 року. А також 61 дівчинка від 19 днів до 16 років і 72 хлопчики від 18 днів до 17 років. Також захворіли 29 медичних працівників, за даними ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ»

Госпіталізували 137 людей.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Деснянському районі – 242, у Дарницькому – 212, у Дніпровському – 144 випадки.

П’ятеро людей померли минулого тижня від захворювання на СОVІD-19. Одужали минулого тижня 1159 осіб.

Усього за період пандемії у столиці зафіксовано 514 026 випадків захворювання, а також 9465 летальних випадків від вірусу. Загалом СОVІD-19 подолали 502 782 мешканці столиці.

Доповнення

У Департаменті охорони здоров’я нагадують, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Отримати щеплення можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ «Gulliver», «River Mall», ТРЦ «Універмаг «Україна», ТРЦ «SilverBreeze». Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.