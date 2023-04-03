Заболеваемость COVID в столице на уровне 1,2 тыс. случаев в неделю

Детали

Среди заболевших: 774 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 460 мужчин от 18 до 91 года. А также 61 девочка от 19 дней до 16 лет и 72 мальчика от 18 дней до 17 лет. Также заболели 29 медицинских работников, по данным ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава»

Госпитализировали 137 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском районе – 242, в Дарницком – 212, в Днепровском – 144 случая.

Пять человек умерли на прошлой неделе от заболевания СОѴІD-19. Выздоровели на прошлой неделе 1159 человек.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 514 026 случаев заболевания, а также 9465 летальных случаев от вируса. В целом СОVІD-19 преодолели 502 782 жителя столицы.

Дополнение

В Департаменте здравоохранения напоминают, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация. Получить прививку можно в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах. Также продолжается работа Центров массовой вакцинации в ТРЦ «Gulliver», «River Mall», ТРЦ «Универмаг «Украина», ТРЦ «SilverBreeze». Кроме того, на базе коммунальных учреждений здравоохранения функционируют мобильные бригады, которые по заявкам могут выезжать на вакцинацию организованных коллективов.