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Заболеваемость COVID в столице на уровне 1,2 тыс. случаев в неделю

Заболеваемость COVID в столице на уровне 1,2 тыс. случаев в неделю

Киев • УНН

 • 1741924 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве за прошедшую неделю зарегистрировали 1234 новых случая заболевания COVID-19, что почти на уровне показателя неделей ранее, пишет УНН со ссылкой на данные КГГА.

Детали

Среди заболевших: 774 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 460 мужчин от 18 до 91 года. А также 61 девочка от 19 дней до 16 лет и 72 мальчика от 18 дней до 17 лет. Также заболели 29 медицинских работников, по данным ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава»

Госпитализировали 137 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском районе – 242, в Дарницком – 212, в Днепровском – 144 случая.

Пять человек умерли на прошлой неделе от заболевания СОѴІD-19. Выздоровели на прошлой неделе 1159 человек.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 514 026 случаев заболевания, а также 9465 летальных случаев от вируса. В целом СОVІD-19 преодолели 502 782 жителя столицы.

Дополнение

В Департаменте здравоохранения напоминают, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация. Получить прививку можно в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах. Также продолжается работа Центров массовой вакцинации в ТРЦ «Gulliver», «River Mall», ТРЦ «Универмаг «Украина», ТРЦ «SilverBreeze». Кроме того, на базе коммунальных учреждений здравоохранения функционируют мобильные бригады, которые по заявкам могут выезжать на вакцинацию организованных коллективов.

Украинские Национальные Новости

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