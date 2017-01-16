Захворіваність на грип і ГРВІ на Миколаївщині перевищує епідпоріг на 18%
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Усього на 2 тижні поточного року на грип та ГРВІ захворіло 7 тис. 69 осіб (за 2 тижні 2016 року – захворіло всього 3 тис. 872 особи), з них діти склали 3 тис. 748 осіб, питома вага серед всіх захворілих 53%. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.
У порівнянні з 1 тижнем року захворюваність знизилася на 1 тис. 301 випадок або на 16%.
Захворюваність перевищує рівень епідемічного порогу на 18% та залишається на епідемічному рівні у Арбузинському, Баштанському, Березанському, Кривоозерському районах.
За тиждень було госпіталізовано 411 осіб, з яких 284 — діти, 69% від усіх госпіталізованих з діагнозом грип та ГРІ.
Темп росту захворюваності дещо знизився завдяки канікулам у загальноосвітніх навчальних закладах.
Станом на 2 тиждень року 4 тис. 973 особи щеплено проти грипу ( за той же період у минулому році було щеплено 6959 осіб), з яких найбільша кількість це персонал підприємств, установ, організацій — 1 тис. 878 осіб (37%); 1 тис. 774 особи (35%) — це особи, що перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках дитини, будинках для осіб поважного віку); 956 осіб (19%) — медичні працівники, за власні кошти щеплено всього 300 людей (6%).
Нагадаємо, протягом другого календарного тижня 2017 року у заклади охорони здоров'я Закарпатської області із симптомами гострих респіраторних інфекцій звернулося 4 тис. 841 особа, що на 18% менше, ніж попереднього тижня.