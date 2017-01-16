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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Николаевской области превышает эпидпорог на 18%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Николаевской области превышает эпидпорог на 18%

Киев • УНН

 • 7712 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 января. УНН. Всего за 2 недели текущего года гриппом и ОРВИ заболело 7 тыс. 69 человек (за 2 недели 2016 года - заболело всего 3 тыс. 872 человека), из них дети составили 3 тыс. 748 человек, удельный вес среди всех заболевших 53%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

По сравнению с 1 неделей года заболеваемость снизилась на 1 тыс. 301 случай или на 16%.

Заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 18% и остается на эпидемическом уровне в Арбузинском, Баштанском, Березанском, Кривоозерском районах.

За неделю были госпитализированы 411 человек, из которых 284 - дети, 69% от всех госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ.

Темп роста заболеваемости несколько снизился благодаря каникулам в общеобразовательных учебных заведениях.

По состоянию на 2 неделю года 4 тыс. 973 человека привито против гриппа (за тот же период в прошлом году было привито 6959 человек), из которых наибольшее количество это персонал предприятий, учреждений, организаций - 1 тыс. 878 человек (37%); 1 тыс. 774 человека (35%) - это лица, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах ребенка, домах почтенного возраста) 956 человек (19%) - медицинские работники, за собственные средства привито всего 300 человек (6%).

Напомним, в течение второй календарной недели 2017 года в учреждения здравоохранения Закарпатской области с симптомами острых респираторных инфекций обратилось 4 тыс. 841 человек, что на 18% меньше, чем на предыдущей неделе.

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