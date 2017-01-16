Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Николаевской области превышает эпидпорог на 18%

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 января. УНН. Всего за 2 недели текущего года гриппом и ОРВИ заболело 7 тыс. 69 человек (за 2 недели 2016 года - заболело всего 3 тыс. 872 человека), из них дети составили 3 тыс. 748 человек, удельный вес среди всех заболевших 53%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.