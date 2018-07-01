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Захоплення заручників у Москві: жінка стікає кров’ю

Захоплення заручників у Москві: жінка стікає кров’ю

Київ • УНН

 • 13293 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Працівниця магазину "Діксі", яку невідомий захопив у заручники у російській Москві, стікає кров’ю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mash.

"Невідомий порізав руки жінки ножем, потім приставив ножа до горла. Зараз ведуться переговори. Заручниця стікає кров’ю, але захоплювач не пускає до неї лікарів", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, у Москві невідомий узяв у заручники на Великій Академічній вулиці працівника магазина "Діксі".

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що співробітники відомства оточили магазин. За його словами, в службу швидкої допомоги надійшла інформація про один можливий постраждалому. На місці НП також знаходяться співробітники Слідчого комітету.

Нагадаємо, у Черкасах активісти “взяли у заручники” депутатів.

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