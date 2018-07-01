Захват заложников в Москве: женщина истекает кровью

"Неизвестный порезал руки женщины ножом, потом приставил нож к горлу. Сейчас ведутся переговоры. Заложница истекает кровью, но захватчик не пускает к ней врачей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Москве неизвестный взял в заложники на Большой Академической улице работника магазина "Дикси".



Источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ведомства окружили магазин. По его словам, в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем. На месте ЧП также находятся сотрудники Следственного комитета.

Напомним, в Черкассах активисты "взяли в заложники" депутатов.