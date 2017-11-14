Захист Авакова-молодшого задоволений рішенням Апеляційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Захист Авакова-молодшого задоволений, що суд залишив запобіжний захід без змін. Про це повідомив у коментарі журналістам по завершенню судового засідання адвокат О.Авакова Андрій Федур, передає УНН.
“Ми очікували такого рішення і задоволені ним”, — сказав А.Федур в суді.
Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов’язання.
Як писав УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.