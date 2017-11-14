Захист Авакова-молодшого задоволений рішенням Апеляційного суду

“Ми очікували такого рішення і задоволені ним”, — сказав А.Федур в суді.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов’язання.

Як писав УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.