Защита Авакова-младшего довольна решением Апелляционного суда

"Мы ожидали такого решения и довольны", - сказал А.Федур в суде.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.

Как писал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.