Защита Авакова-младшего довольна решением Апелляционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Защита Авакова-младшего довольна, что суд оставил меру пресечения без изменений. Об этом сообщил в комментарии журналистам по завершению судебного заседания адвокат О.Авакова Андрей Федур, передает УНН.
"Мы ожидали такого решения и довольны", - сказал А.Федур в суде.
Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.
Как писал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.