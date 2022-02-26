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Західніше Києва триває накопичення противника, але по ньому завдають артилерійські удари – ОП

Західніше Києва триває накопичення противника, але по ньому завдають артилерійські удари – ОП

Київ • УНН

 • 253878 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Продовжується накопичення російських військ західніше Києва, але по них українські військові наносять артилерійські удари. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Продовжується накопичення противника західніше Києва, але ми наносимо по ньому артилерійські удари. Вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темпи, зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко", - сказав Арестовича.

Доповнення

Мер Кличко повідомляв, що по Києву диверсанти розставили багато міток, зокрема, балістичних. Сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках.

Комендантська година у столиці, яка розпочався сьогодні о 17 годині, триватиме до ранку понеділка.

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