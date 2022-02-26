Западнее Киева продолжается накопление противника, но по нему наносят артиллерийские удары – ОП

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"Продолжается накопление противника западнее Киева, но мы наносим по нему артиллерийские удары. Они несут огромные потери. Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", - сказал Арестовича.

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Мэр Кличко сообщал, что по Киеву диверсанты расставили много меток, в частности, баллистических. Сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах.

Комендантский час в столице, который начался сегодня в 17 часов, продлится до утра понедельника.