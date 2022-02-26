Западнее Киева продолжается накопление противника, но по нему наносят артиллерийские удары – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Продолжается накопление российских войск западнее Киева, но по ним украинские военные наносят артиллерийские удары. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Продолжается накопление противника западнее Киева, но мы наносим по нему артиллерийские удары. Они несут огромные потери. Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", - сказал Арестовича.
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Мэр Кличко сообщал, что по Киеву диверсанты расставили много меток, в частности, баллистических. Сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах.
Комендантский час в столице, который начался сегодня в 17 часов, продлится до утра понедельника.