Комендантська година у Києві триватиме до ранку понеділка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Комендантська година у столиці, яка розпочнеться сьогодні о 17 годині триватиме до ранку понеділка. Про це повідомила міська влада, передає УНН.
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“Увага! Комендантська година у Києві діятиме відсьогодні (суботи) з 17:00 до 8:00 28 лютого (понеділка)
Комендантська година у Києві розпочнеться сьогодні о 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок.
У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено”, — йдеться у повідомленні.
Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.
У КМДА нагадали, що усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.
У разі оголошення повітряної тривоги треба прослідувати у найближче укриття.
У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.