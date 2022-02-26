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Комендантська година у Києві триватиме до ранку понеділка

Комендантська година у Києві триватиме до ранку понеділка

Київ • УНН

 • 129272 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Комендантська година у столиці, яка розпочнеться сьогодні о 17 годині триватиме до ранку понеділка. Про це повідомила міська влада, передає УНН.

Цитата

“Увага! Комендантська година у Києві діятиме відсьогодні (суботи) з 17:00 до 8:00 28 лютого (понеділка)

Комендантська година у Києві розпочнеться сьогодні о 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок.
У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено”, — йдеться у повідомленні.

Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.

У КМДА нагадали, що усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

У разі оголошення повітряної тривоги треба прослідувати у найближче укриття.

У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

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