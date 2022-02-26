Комендантский час в Киеве продлится до утра понедельника

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"Внимание! Комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника)

Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17:00 и завершится в 08:00 28 февраля, в понедельник.

В настоящее время движение собственным транспортом, кроме того, что имеет спецпропуски, запрещено", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

В КГГА напомнили, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

В случае объявления воздушной тревоги надо проследовать в ближайшее укрытие.

В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.