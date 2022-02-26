Комендантский час в Киеве продлится до утра понедельника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Комендантский час в столице, который начнется сегодня в 17 часов продлится до утра понедельника. Об этом сообщили городские власти, передает УНН.
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"Внимание! Комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника)
Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17:00 и завершится в 08:00 28 февраля, в понедельник.
В настоящее время движение собственным транспортом, кроме того, что имеет спецпропуски, запрещено", - говорится в сообщении.
Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.
В КГГА напомнили, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
В случае объявления воздушной тревоги надо проследовать в ближайшее укрытие.
В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.