Захід хоче підконтрольного Зеленського: юрист прокоментував “полювання” НАБУ на “слуг народу”

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“Слуг народу“ із підозрою у хабарництві затримують детективи НАБУ. Не ДБР чи СБУ, а саме НАБУ. Тож, вірогідно, що іноземці, які, на мій погляд, повністю керують діями НАБУ, таким чином дають Зеленському певний натяк. На те, що все у них під контролем. Не виключаю, що якщо Зеленський не буде виконувати те, що йому диктує Захід — ті ж "Мінські угоди“, до прикладу, чи призначення керівника САП — ми побачимо інших затриманих депутатів від "Слуги народу”, — каже Кравець.

Деталі

Нагадаємо, днями НАБУ та САП викрили депутата Київради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина на хабарі. Дещо раніше НАБУ затримало депутата від “Слуги народу” Сергія Кузьміних з підозрою у хабарництві.

Якщо Зеленський буде противитися вказівкам Заходу — випадки затримання “слуг народу” почастішають, прогнозує юрист.

“Думаю, що ми будемо бачити такі викриття практично щотижнево. Може, двічі на тиждень, поки Зеленський не почне виконувати те, що йому доводять із Заходу”, — сказав він.

Також Кравець додав, що останні події свідчать, що детективи НАБУ можуть працювати і без призначення керівника САП, навколо якого піднята штучна істерія наближених до антикорупціонерів активістів.

До теми

Активіст Віталій Шабунін звинуватив Президента Володимира Зеленського у зриві конкурсу на нового керівника НАБУ і схиляє його до порушення Конституції, а саме проведення цього конкурсу за участю так званих міжнародних експертів, які матимуть вирішальний вплив під час обрання нового директора антикорупційного бюро.

Проти цього науковці і юристи Верховної Ради, які наголошують, що втручання іноземних держав у внутрішні справи країни — це порушення суверенітету України.

“Згідно зі ст. 1 Конституції Україна є суверенною державою, а суверенітет виражається у верховенстві, самостійності, повноті і неподільності влади в межах території держави і незалежності і рівноправності у зовнішніх зносинах. При цьому самостійність державної влади означає, що вона сама, без участі інших сил, здатна приймати необхідні правові акти і забезпечувати їх виконання за допомогою засобів державного примусу, а також відсутність залежності (політичної, фінансової, організаційної тощо) органів державної влади від будь-кого всередині держави і за її межами. Тому безпосередній вплив міжнародних організацій на формування органів державної влади в Україні може вважатися обмеженням суверенітету України”, — вказали у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.

Довідка

Артем Ситник очолює НАБУ сьомий рік попри офіційний статус корупціонера. 15 квітня — останній день його роботи на посаді директора. До цього часу або має бути обраний новий директор, або повноваження переходять до першого заступника директора бюро.