Захід хоче підконтрольного Зеленського: юрист прокоментував “полювання” НАБУ на “слуг народу”

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 66575 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 118904 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 122331 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 149720 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 155039 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 127556 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 141687 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169440 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180705 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216123 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 247666 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 335549 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 96413 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 73781 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 98693 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 335546 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 247663 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 321878 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 438656 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 688041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 33131 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 98693 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 108258 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 144951 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 169291 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Захід хоче підконтрольного Зеленського: юрист прокоментував “полювання” НАБУ на “слуг народу”

Захід хоче підконтрольного Зеленського: юрист прокоментував “полювання” НАБУ на “слуг народу”

Київ • УНН

 • 15592 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Активізація викриття представників партії “Слуга народу” начебто на хабарництві з боку НАБУ — це сигнал Президенту Володимиру Зеленському від Заходу. Такої думки юрист і адвокат Ростислав Кравець, повідомляє УНН.

Цитата:

“Слуг народу“ із підозрою у хабарництві затримують детективи НАБУ. Не ДБР чи СБУ, а саме НАБУ. Тож, вірогідно, що іноземці, які, на мій погляд, повністю керують діями НАБУ, таким чином дають Зеленському певний натяк. На те, що все у них під контролем. Не виключаю, що якщо Зеленський не буде виконувати те, що йому диктує Захід — ті ж "Мінські угоди“, до прикладу, чи призначення керівника САП — ми побачимо інших затриманих депутатів від "Слуги народу”, — каже Кравець.

Деталі

Нагадаємо, днями НАБУ та САП викрили депутата Київради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина на хабарі. Дещо раніше НАБУ затримало депутата від “Слуги народу” Сергія Кузьміних з підозрою у хабарництві.

Якщо Зеленський буде противитися вказівкам Заходу — випадки затримання “слуг народу” почастішають, прогнозує юрист.

“Думаю, що ми будемо бачити такі викриття практично щотижнево. Може, двічі на тиждень, поки Зеленський не почне виконувати те, що йому доводять із Заходу”, — сказав він.

Також Кравець додав, що останні події свідчать, що детективи НАБУ можуть працювати і без призначення керівника САП, навколо якого піднята штучна істерія наближених до антикорупціонерів активістів.

До теми

Активіст Віталій Шабунін звинуватив Президента Володимира Зеленського у зриві конкурсу на нового керівника НАБУ і схиляє його до порушення Конституції, а саме проведення цього конкурсу за участю так званих міжнародних експертів, які матимуть вирішальний вплив під час обрання нового директора антикорупційного бюро.

Проти цього науковці і юристи Верховної Ради, які наголошують, що втручання іноземних держав у внутрішні справи країни — це порушення суверенітету України.

“Згідно зі ст. 1 Конституції Україна є суверенною державою, а суверенітет виражається у верховенстві, самостійності, повноті і неподільності влади в межах території держави і незалежності і рівноправності у зовнішніх зносинах. При цьому самостійність державної влади означає, що вона сама, без участі інших сил, здатна приймати необхідні правові акти і забезпечувати їх виконання за допомогою засобів державного примусу, а також відсутність залежності (політичної, фінансової, організаційної тощо) органів державної влади від будь-кого всередині держави і за її межами. Тому безпосередній вплив міжнародних організацій на формування органів державної влади в Україні може вважатися обмеженням суверенітету України”, — вказали у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.

Довідка

Артем Ситник очолює НАБУ сьомий рік попри офіційний статус корупціонера. 15 квітня — останній день його роботи на посаді директора. До цього часу або має бути обраний новий директор, або повноваження переходять до першого заступника директора бюро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74