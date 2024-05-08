Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: призначено перше засідання за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні
Київ • УНН
Дві жінки та дитина загинули і ще 7 людей отримали поранення біля зачиненого укриття в Деснянському районі Києва 1 червня 2023 року. Перше судове засідання за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні відбудеться у Деснянському районному суді 30 травня.
Деснянський районний суд Києва призначив на 30 травня розгляд справи за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні через загибель людей біля зачиненого укриття у Деснянському районі столиці 1 червня 2023 року. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
Деснянський районний суд м. Києва призначив до розгляду справу за обвинуваченням директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації, першого заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, директора медзакладу та його заступника у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 367 КК України)
Посадовців обвинувачують у тому, що вони не проконтролювали стан укриттів та їх доступність, внаслідок чого 1 червня 2023 року біля зачиненого сховища у Деснянському районі загинули дві жінки та дитина, ще 7 людей отримали травми різного ступеня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що загиблі та травмовані після сигналу "Повітряна тривога" намагались потрапити до укриття, розташованого в приміщенні "Центру первинної медико-санітарної допомоги №3" Деснянського району, однак двері укриття були зачинені.
Всього визнано потерпілими від кримінального правопорушення 11 людей. Потерпілими є родичі загиблих та люди, які травмувалися внаслідок вражаючих факторів від вибуху уламків ракети.
Від них надійшли цивільні позови про солідарне стягнення із обвинувачених матеріальної та моральної шкоди в розмірі понад 10 млн. грн.
"Перше судове засідання відбудеться у Деснянському районному суді 30 травня 2024 року о 12:00", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо
В рамках розслідування трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття, було затримано чотирьох осіб.
Суд у Києві відправив під варту охоронця столичної поліклініки, біля якої загинули троє людей, які не змогли потрапити в укриття.