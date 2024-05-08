Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: призначено перше засідання за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні

ukenru
17:57 • 50442 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 71215 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 83158 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 185235 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 139562 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 135309 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 127524 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120193 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112119 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129962 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 127647 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 97315 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 103345 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 113075 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 82008 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 185144 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 353715 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 422997 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 432917 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 343634 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 71215 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 103345 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 97315 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 90370 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102860 перегляди
Актуальне
Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: призначено перше засідання за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні

Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: призначено перше засідання за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні

Київ • УНН

 • 15261 перегляди

Дві жінки та дитина загинули і ще 7 людей отримали поранення біля зачиненого укриття в Деснянському районі Києва 1 червня 2023 року. Перше судове засідання за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні відбудеться у Деснянському районному суді 30 травня.

Деснянський районний суд Києва призначив на 30 травня розгляд справи за обвинуваченням посадовців КМДА, РДА та керівництва лікарні через загибель людей біля зачиненого укриття у Деснянському районі столиці 1 червня 2023 року.  Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН

 Деснянський районний суд м. Києва призначив до розгляду справу за обвинуваченням директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації, першого заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, директора медзакладу та його заступника у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 367 КК України)

- йдеться у повідомленні прокуратури.

Посадовців обвинувачують у тому, що вони не проконтролювали стан укриттів та їх доступність, внаслідок чого 1 червня  2023 року біля зачиненого сховища у Деснянському районі загинули дві жінки та дитина, ще 7 людей отримали травми різного ступеня.

Досудовим розслідуванням встановлено, що загиблі та травмовані після сигналу "Повітряна тривога" намагались потрапити до укриття, розташованого в приміщенні "Центру первинної медико-санітарної допомоги №3" Деснянського району, однак двері укриття були зачинені.

Всього визнано потерпілими від кримінального правопорушення 11 людей. Потерпілими є родичі загиблих та люди, які травмувалися внаслідок вражаючих факторів від вибуху уламків ракети.

Від них надійшли цивільні позови про солідарне стягнення із обвинувачених матеріальної та моральної шкоди в розмірі понад 10 млн. грн.

"Перше судове засідання відбудеться у Деснянському районному суді 30 травня 2024 року о 12:00", - повідомили у прокуратурі. 

Нагадаємо 

В рамках розслідування трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття, було затримано чотирьох осіб. 

Суд у Києві відправив під варту охоронця столичної поліклініки, біля якої загинули троє людей, які не змогли потрапити в укриття.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
pivdenna-afrykaПівденна Африка
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97