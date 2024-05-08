Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

Деснянский районный суд Киева назначил на 30 мая рассмотрение дела по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы из-за гибели людей возле закрытого укрытия в Деснянском районе столицы 1 июня 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Деснянский районный суд г. Киева назначил к рассмотрению дело по обвинению директора Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации, первого заместителя председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации, директора медучреждения и его заместителя в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Чиновников обвиняют в том, что они не проконтролировали состояние укрытий и их доступность, в результате чего 1 июня 2023 года возле закрытого хранилища в Деснянском районе погибли две женщины и ребенок, еще 7 человек получили травмы различной степени.

Досудебным расследованием установлено, что погибшие и травмированные после сигнала "Воздушная тревога" пытались попасть в укрытие, расположенное в помещении "Центра первичной медико-санитарной помощи №3" Деснянского района, однако двери укрытия были закрыты.

Всего признаны потерпевшими от уголовного преступления 11 человек. Потерпевшими являются родственники погибших и люди, которые травмировались в результате поражающих факторов от взрыва обломков ракеты.

От них поступили гражданские иски о солидарном взыскании с обвиняемых материального и морального ущерба в размере более 10 млн. грн.

"Первое судебное заседание состоится в Деснянском районном суде 30 мая 2024 года в 12:00", - сообщили в прокуратуре.

Напомним

В рамках расследования трагедии, в которой из-за падения обломков вражеской ракеты, погибли люди, не сумевшие попасть в укрытие, было задержано четыре человека.

Суд в Киеве отправил под стражу охранника столичной поликлиники, возле которой погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие.