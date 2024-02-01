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Загибель Галини Гатчінс: актор Алек Болдвін не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві

Загибель Галини Гатчінс: актор Алек Болдвін не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві

Київ • УНН

 • 27249 перегляди

Актор Алек Болдвін не визнав себе винним у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс під час зйомок вестерну "Іржа" у жовтні 2021 року.

Актор Алек Болдвін у середу не визнав себе винним за обвинуваченням у ненавмисному вбивстві у 2021 році, коли на знімальному майданчику загинула кінематографістка українського походження Галина Гатчінс під час зйомок вестерну "Іржа" (Rust), пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Судові документи показали, що 65-річний Болдвін відповів на подані обвинувачення після того, як велике журі звинуватило актора 19 січня, відновивши кримінальну справу, яку було припинено кількома місяцями раніше.

Йому було дозволено залишатися на волі без внесення застави відповідно до відмови від висунення обвинувачень, поданої до Першого окружного суду Санта-Фе, вказує видання.

Болдвін заперечує відповідальність за смерть Гатчінс, наполягаючи на тому, що йому сказали, що пістолет був "холостим", тобто в ньому були тільки холості патрони, і що зброя вистрілила без натискання ним на гачок.

Початкові обвинувачення було знято через питання про те, чи могла репродукція револьвера Colt 45, з якою репетирував Болдвін, бути модифікованою, щоб дозволити пістолету вистрілити самостійно.

Прокурори заявили, що домагаються обвинувального висновку великого журі після того, як незалежна судово-медична експертиза показала, що пістолет не вистрілить, якщо не було натиснуто на гачок.

Заява Болдуїна пролунала через кілька днів після того, як спеціальний прокурор Карі Моррісі заявила в судовому документі, що фотографії та інші докази показують, що бойовий патрон було принесено на знімальний майданчик Ханною Гутьєррес, яка працював зі зброєю у фільмі.

Згідно зі свідченнями в залі суду та поліцейськими протоколами, пістолет знаходився в руках Гутьєррес, перш ніж його взяв помічник режисера фільму Девід Голлс, який сказав Болдвіну, що пістолет "холостий".

Гутьєррес постане перед судом 21 лютого за окремими обвинуваченнями у ненавмисному вбивстві. Голлс уклав угоду про визнання провини та отримав шість місяців умовно за обвинуваченням у недбалому використанні смертоносної зброї.

Але питання про те, як у пістолет Болдвіна було заряджено бойовий патрон, суворо заборонений на знімальних майданчиках, залишається в центрі справ проти Гутьєррес та Болдвіна, який також є продюсером фільму.

Прокурори заявили, що мали фотографії бойових патронів на знімальному майданчику ще 10 жовтня 2021 року, за 11 днів до вбивства Гатчінс.

Нагадаємо

У жовтні 2021 року американський актор Алек Болдвін випадково вистрелив у 42-річну жінку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико у США, у результаті чого вона загинула. Загиблою виявилася операторка Галина Гатчінс. У неї українське походження.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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