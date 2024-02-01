Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве
Киев • УНН
Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.
Актер Алек Болдуин в среду не признал себя виновным по обвинению в непредумышленном убийстве в 2021 году, когда на съемочной площадке погибла кинематографистка украинского происхождения Галина Гатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust), пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Судебные документы показали, что 65-летний Болдуин ответил на поданные обвинения после того, как большое жюри обвинило актера 19 января, возобновив уголовное дело, которое было прекращено несколькими месяцами ранее.
Ему было разрешено оставаться на свободе без внесения залога в соответствии с отказом от выдвижения обвинений, поданным в Первый окружной суд Санта-Фе, указывает издание.
Болдуин отрицает ответственность за смерть Хатчинс, настаивая на том, что ему сказали, что пистолет был "холостым", то есть в нем были только холостые патроны, и что оружие выстрелило без нажатия им на крючок.
Первоначальные обвинения были сняты из-за вопроса о том, могла ли репродукция револьвера Colt 45, с которой репетировал Болдуин, быть модифицирована, чтобы позволить пистолету выстрелить самостоятельно.
Прокуроры заявили, что добиваются обвинительного заключения большого жюри после того, как независимая судебно-медицинская экспертиза показала, что пистолет не выстрелит, если не было нажато на крючок.
Заявление Болдуина прозвучало через несколько дней после того, как специальный прокурор Кари Морриси заявила в судебном документе, что фотографии и другие доказательства показывают, что боевой патрон был принесен на съемочную площадку Ханной Гутьеррес, которая работала с оружием в фильме.
Согласно показаниям в зале суда и полицейским протоколам, пистолет находился в руках Гутьеррес, прежде чем его взял помощник режиссера фильма Дэвид Холлс, который сказал Болдуину, что пистолет "холостой".
Гутьеррес предстанет перед судом 21 февраля по отдельным обвинениям в непредумышленном убийстве. Холлс заключил соглашение о признании вины и получил шесть месяцев условно по обвинению в небрежном использовании смертоносного оружия.
Но вопрос о том, как в пистолет Болдуина был заряжен боевой патрон, строго запрещенный на съемочных площадках, остается в центре дел против Гутьеррес и Болдуина, который также является продюсером фильма.
Прокуроры заявили, что имели фотографии боевых патронов на съемочной площадке еще 10 октября 2021 года, за 11 дней до убийства Хатчинс.
Напомним
В октябре 2021 года американский актер Алек Болдуин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Погибшей оказалась оператор Галина Хатчинс. У нее украинское происхождение.
Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве
Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.
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