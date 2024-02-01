Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  37552 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  76299 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
  •  104275 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  108387 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  108552 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  132547 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  155368 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160426 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157505 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174924 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 11:39  •  14280 просмотра

Read in English

Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Актер Алек Болдуин в среду не признал себя виновным по обвинению в непредумышленном убийстве в 2021 году, когда на съемочной площадке погибла кинематографистка украинского происхождения Галина Гатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Судебные документы показали, что 65-летний Болдуин ответил на поданные обвинения после того, как большое жюри обвинило актера 19 января, возобновив уголовное дело, которое было прекращено несколькими месяцами ранее.

Ему было разрешено оставаться на свободе без внесения залога в соответствии с отказом от выдвижения обвинений, поданным в Первый окружной суд Санта-Фе, указывает издание.

Болдуин отрицает ответственность за смерть Хатчинс, настаивая на том, что ему сказали, что пистолет был "холостым", то есть в нем были только холостые патроны, и что оружие выстрелило без нажатия им на крючок.

Первоначальные обвинения были сняты из-за вопроса о том, могла ли репродукция револьвера Colt 45, с которой репетировал Болдуин, быть модифицирована, чтобы позволить пистолету выстрелить самостоятельно.

Прокуроры заявили, что добиваются обвинительного заключения большого жюри после того, как независимая судебно-медицинская экспертиза показала, что пистолет не выстрелит, если не было нажато на крючок.

Заявление Болдуина прозвучало через несколько дней после того, как специальный прокурор Кари Морриси заявила в судебном документе, что фотографии и другие доказательства показывают, что боевой патрон был принесен на съемочную площадку Ханной Гутьеррес, которая работала с оружием в фильме.

Согласно показаниям в зале суда и полицейским протоколам, пистолет находился в руках Гутьеррес, прежде чем его взял помощник режиссера фильма Дэвид Холлс, который сказал Болдуину, что пистолет "холостой".

Гутьеррес предстанет перед судом 21 февраля по отдельным обвинениям в непредумышленном убийстве. Холлс заключил соглашение о признании вины и получил шесть месяцев условно по обвинению в небрежном использовании смертоносного оружия.

Но вопрос о том, как в пистолет Болдуина был заряжен боевой патрон, строго запрещенный на съемочных площадках, остается в центре дел против Гутьеррес и Болдуина, который также является продюсером фильма.

Прокуроры заявили, что имели фотографии боевых патронов на съемочной площадке еще 10 октября 2021 года, за 11 дней до убийства Хатчинс.

Напомним

В октябре 2021 года американский актер Алек Болдуин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Погибшей оказалась оператор Галина Хатчинс. У нее украинское происхождение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Загибель Галини Гатчінс: актор Алек Болдвін не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві
Halyna Hutchins' death: actor Alec Baldwin pleads not guilty to involuntary manslaughter charge
Новости по теме

Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Криминал и ЧП •   •  14280 просмотра
Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пакет помощи на 50 миллиардов евро укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на россию.

Экономика •   •  17455 просмотра
Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине

В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за сотрудника контрразведки и предлагал трудоустройство в СБУ за деньги.

Криминал и ЧП •   •  14853 просмотра
В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе

Обнародованы первые спутниковые снимки места падения российского Ил-76

Спутниковые снимки от 31 января показывают 500-метровый след от падения российского военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился под белгородом 24 января.

Новости Мира •   •  20994 просмотра
Обнародованы первые спутниковые снимки места падения российского Ил-76

После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ

В ЕС согласились, что Евросовет может предложить Еврокомиссии пересмотреть программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро через два года, если это будет необходимо.

Экономика •   •  26067 просмотра
После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ

Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики

Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.

Экономика •   •  22828 просмотра
Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики

россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные территории и изымают украинские книги - ЦНС

россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные украинские территории и изымают украинские книги из библиотек, чтобы заменить их на собственные книги.

Общество •   •  25521 просмотра
россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные территории и изымают украинские книги - ЦНС

Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР

Украинские воины ГУР потопили российский ракетный катер в Крыму, который стоил россии 60-70 миллионов долларов.

Война •   •  28553 просмотра
Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР

"Каждый ваш голос - весомый вклад в общую победу": Шмыгаль поблагодарил ЕС за решение о 50 млрд евро для Украины

Украина приветствует одобрение лидерами ЕС пакета помощи в 50 миллиардов евро на четыре года, который поможет профинансировать бюджетный дефицит Украины.

Экономика •   •  26123 просмотра
"Каждый ваш голос - весомый вклад в общую победу": Шмыгаль поблагодарил ЕС за решение о 50 млрд евро для Украины

Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине

Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.

Криминал и ЧП •   •  22801 просмотра
Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине