Загроза життю киян через вибухи на Чернігівщині відсутня - КМДА

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Для мешканців м.Києва унаслідок пожежі на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області загроз для життя немає. Про це повідомили в управлінні з надзвичайних ситуацій КМДА, передає УНН.