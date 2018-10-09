Загроза життю киян через вибухи на Чернігівщині відсутня - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Для мешканців м.Києва унаслідок пожежі на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області загроз для життя немає. Про це повідомили в управлінні з надзвичайних ситуацій КМДА, передає УНН.
“Загрози для мешканців Києва унаслідок пожежі на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області немає. На території міста Києва ситуація під контролем”, — йдеться у повідомленні.
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У разі виникнення загрози для мешканців Києва інформація буде доведена та поширена через засоби масової інформації.
Нагадаємо, 9 жовтня о 03:40 до ДСНС надійшла інформація про пожежу та вибухи на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області.
Триває евакуація населення із зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб. Радіус евакуації складає 30 км від епіцентру події.
Склад боєприпасів дислокується приблизно в 160 кілометрах від Києва. Територія 6 арсеналу складає близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.